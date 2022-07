Ufficiale il trasferimento in prestito alla Pro Sesto di Andrea Moretti. Lo rivela il club di Serie C attraverso un comunicato ufficiale: "Pro Sesto 1913 comunica un importante arrivo in prestito dal settore giovanile dell’Inter: quello di Andrea Moretti.

Moretti, difensore centrale, è nato a Magenta nel 2002. Con le giovanili nerazzurre ha disputato i campionati Under 17, Under 18 e una stagione da protagonista con 35 presenze in Primavera, conclusasi con lo scudetto per l’Inter. Ha già esordito anche in UEFA Youth League".