Oggi, il Comitato Esecutivo UEFA ha approvato, durante la riunione di Nyon, il nuovo regolamento UEFA Licenze per Club e Sostenibilità Finanziaria. "La prima grande riforma alla normativa finanziaria dalla sua introduzione nel 2010", ha scritto il massimo organismo del calcio europeo in una nota ufficiale. Vediamo le modifiche nel dettaglio, attraverso le domande e risposte di UEFA.com:

Perché la UEFA sta cambiando i suoi regolamenti finanziari?

Lo sviluppo, l'introduzione e la continua evoluzione delle licenze per club e dei regolamenti finanziari rimangono uno dei progetti di governance più ambiziosi e di successo della UEFA. Da quando i regolamenti finanziari per i club nelle competizioni UEFA sono stati introdotti per la prima volta nel giugno 2010, c'è stato uno straordinario miglioramento delle finanze dei club europei a tutti i livelli. I debiti scaduti (debiti verso società di calcio, dipendenti, autorità sociali/fiscali e UEFA) sono stati quasi cancellati. Le finanze dei club sono cambiate: nel 2009, le perdite nette nei club di massima divisione europea sono state di 1,6 miliardi di euro. Entro il 2018, era stato trasformato in un utile di 140 milioni di euro. Ma il COVID-19 ha avuto un impatto negativo sulle finanze dei club data la perdita di ricavi operativi, costi salariali rigidi e un crollo dei profitti da trasferimento dei giocatori tale che i club di massima divisione hanno subito perdite per 7 miliardi di euro. Erano necessarie nuove soluzioni finanziarie migliorate per affrontare questa nuova realtà e la realtà che l'industria calcistica europea si è evoluta dal 2010 con una maggiore globalizzazione e innovazione tecnologica.

Quali sono gli obiettivi principali della nuova normativa?

I regolamenti garantiranno che tutti i club dovranno essere stabili, solvibili e tenere sotto controllo i propri costi. I nuovi regolamenti sono da soli e il nuovo nome di sostenibilità finanziaria spiega facilmente gli obiettivi della UEFA. Nella stesura dei regolamenti, la UEFA si è consultata con le federazioni nazionali, la European Club Association (ECA), le Leghe Europee, la FIFPro, i tifosi, la Commissione Europea, il Parlamento Europeo e il Consiglio d'Europa, e tutte le discussioni hanno mostrato una chiara necessità di normativa sulla sostenibilità finanziaria.

Come sarà raggiunta la sostenibilità?

Il pacchetto di nuove misure include modi per incoraggiare le squadre di calcio a costruire equità e investire in infrastrutture e sviluppo giovanile a loro vantaggio a lungo termine. Bilanci più solidi possono fornire una prima linea di difesa contro le carenze di entrate. Strettamente allineata all'obiettivo di rafforzare i bilanci è la necessità di compiere un passo significativo verso un migliore controllo dei costi.

Solvibilità e nessun debito scaduto

I nuovi regolamenti hanno tre pilastri distinti: la regola del nessun debito scaduto, la regola dei guadagni del calcio e la regola del costo della squadra. Le modifiche alla regola dei pagamenti non scaduti promuoveranno la tutela dei creditori, garantiranno una migliore solvibilità e proteggeranno l'integrità della concorrenza. Tutti i debiti verso squadre di calcio, dipendenti, autorità sociali/fiscali e UEFA che devono essere saldati entro il 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre durante la stagione delle licenze devono essere saldati da un club rispettivamente entro il 15 luglio, 15 ottobre e 15 gennaio. Nel caso in cui un club abbia pagamenti scaduti da più di 90 giorni, l'organo di controllo finanziario dei club UEFA considererà questo come un'aggravante.