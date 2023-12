Al danno per la vittoria sfuggita al 98esimo contro il Verona, in casa Udinese si aggiunge anche la notizia dell'uscita anticipata dal campo dell'attaccante Isaac Success, che a seguito di uno scontro di gioco con Bruno Amione ha dovuto lasciare la contesa dopo appena sei minuti di gioco per un problema al polpaccio sinistro, rilevato da Lorenzo Lucca che coi suoi due gol ha provato a indirizzare la gara a favore degli uomini di Gabriele Cioffi, prima del pari beffardo di Thomas Henry al 97esimo. Probabile al momento il forfait del nigeriano in vista della partita di sabato contro l'Inter.