Gianluca Nani, direttore tecnico dell'Udinese, ha rilasciato una lunga intervista a Radio Sportiva concentrandosi anche sul futuro di Jaka Bijol, difensore finito nel mirino di diversi club tra cui l'Inter: "Mi stupirei se non fosse apprezzato da Inter e altre squadre importanti. Fino a quando non è stato eliminato ha dimostrato di essere il miglior difensore dell'Europeo. È completo, leader difensivo, non vedo amnesie gravi, gli errori capitano a tutti. Ha attirato l’attenzione di molti club soprattutto in Premier. Per noi è importante e vorremmo tenerlo, ma dobbiamo essere pronti. Se dovesse arrivare offerta la discuteremo".

I top della rosa resteranno?

"Nessuno è sul mercato, neanche Perez, Bijol, Okoye e Samardzic. Lucca è stato appena comprato 20 giorni fa e non l’abbiamo riscattato per proporlo, ma questo discorso vale anche per altri giocatori con noi da più tempo. Non è nei nostri programmi valutare una cessione dei nostri giocatori, soprattutto di un attaccante comprato 20 giorni fa e che ha ancora tanto margine di crescita".