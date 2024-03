Lunedì 8 aprile alle 20:45 l'Inter farà tappa in Friuli per sfidare l'Udinese nella 31esima giornata di Serie A. I biglietti per la partita - informa il club bianconero - saranno acquistabili dalle ore 16:00 di lunedì 25 marzo online (sul sito TicketOne), nelle rivendite autorizzate e presso le biglietterie dello stadio esclusivamente nel giorno dell’incontro, dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 fino al calcio di inizio.



