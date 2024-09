È iniziata la prevendita dei biglietti per Udinese-Inter, la sfida valida per la sesta giornata di campionato in programma sabato 28 settembre alle ore 15 al Bluenergy Stadium. Fino a giovedì 19 alle 19:00 la vendita esclusivamente online dedicata a tutti coloro che hanno aderito al programma membership accedendo alla propria area riservata. Da venerdì 20 alle 10 avrà invece inizio la vendita libera attiva su tutti i canali di vendita. La tariffa per il settore ospiti è di sessanta euro.