La Supercoppa Italiana fa gola oltreconfine. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, non soltanto gli Emirati Arabi Uniti ma anche il Nord America sarebbe intenzionato a ospitare il torneo vinto nell'ultima stagione dall'Inter a partire dalla stagione 2023/24, quando sarà scaduto il contratto con l’Arabia Saudita. La Lega Serie A ha ricevuto infatti diverse manifestazioni di interesse da parte degli Stati Uniti d’America e del Canada. Tra queste ci sono New York, Boston, Miami e Montreal, interessate a ospitare una finale secca e non una Final Four, come vorrebbero fare invece gli Emirati Arabi.