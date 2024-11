Ceyhun Kazancı, membro del consiglio della Federcalcio turca, spazza via i rumors di mercato circolati nelle scorse ore in Italia, secondo cui il ct Vincenzo Montella sarebbe il candidato numero uno per allenare la Roma dopo l'esonero di Ivan Juric: "Non esiste una cosa del genere - le sue parole a Fanatik -. Abbiamo un contratto fino alla fine della Coppa del Mondo del 2026. È molto felice qui e concentrato al 100%. E' normale che gli allenatori di successo vengano accostati ad alcuni grandi club, ma Montella sarà con noi almeno fino alla la Coppa del Mondo 2026".