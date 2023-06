La Turchia ha vinto solo all'ultimo tuffo contro la Lettonia, grazie al gol di İrfan Can Kahveci al 95esimo che è valso il definitivo 3-2. Una prestazione che non è andata giù ad Hakan Calhanoglu, che dopo la partita ha espresso tutta la sua insoddisfazione ai microfoni di TRT Spor: "Grazie a Dio abbiamo segnato all'ultimo secondo. Ma non sono contento. Dovremmo essere in grado di vincere partite come questa più facilmente. Vinciamo all'ultimo minuto quando gli avversari sono in dieci.

Non dobbiamo trovare scuse, bisogna giocare in modo più intelligente. Mi assumo la responsabilità del capitano. Lo dico apertamente quando giochiamo male. Dovremmo vincere più facilmente. Siamo contenti di aver vinto, ma dovremmo essere in grado di portare a casa partite così più comodamente. Spero ci serva da lezione per la gara contro il Galles a Samsun".