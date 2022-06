Al termine del match vinto dalla Turchia contro il Lussemburgo anche grazie ad un suo gol, il 15esimo con la maglia degli Osmanlılar, Hakan Calhanoglu ha commentato l'esito dell'incontro di Nations League ai microfoni di TRT Spor: "L'atmosfera era molto buona. Abbiamo iniziato molto bene nel primo tempo con il supporto del nostro pubblico. Certo, c'è stata la fatica. Lo abbiamo visto nel secondo tempo. Ma l'importante era vincere. Cerco di fare del mio meglio. I miei compagni di squadra sono molto contenti per me, sono preziosi. Cerco di aiutare il ct Stefan Kuntz in questo senso. Il nostro centrocampo è pieno di giocatori molto bravi come Dorukhan Tokoz e Salih Özcan".