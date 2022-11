In vista del derby d'Italia in programma per domenica sera all'Allianz Stadium, il doppio ex di Juventus e Inter, Roberto Tricella dice la sua sulla gara che si aspetta di vedere: "Sarà una bella partita, quella tra Juventus e Inter. I bianconeri sono stati tanto penalizzati dai numerosi infortuni. La Juve farà una grande gara, sono convinto che potrà fare meglio dell'Inter, ci arriva meglio" ha detto alla redazione di Tuttojuve.com. "Il recupero di Chiesa per la Juve è troppo importante, potrà fare la differenza".