Dopo Lionel Scaloni e Juan Sebastian Veron, è David Trezeguet a collegarsi con Christian Vieri per partecipare come ospite alla 'Bobo Vieri Talk Show'. Nella chiacchierata tra i due, il discorso a un certo punto si sposta inevitabilmente sulla Juve, reduce ieri sera dal pari contro l'Inter nel derby d'Italia: "La Juve rimane una squadra competitiva, non fa le coppe e questo conta moltissimo - il punto di vista del francese -. E' stata protagonista fino ad oggi, è consapevole che dovrà fare un grande campionato".