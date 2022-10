Riccardo Trevisani, giornalista di Mediaset, è intervenuto sulle frequenze di Radio 24 durante il programma Tutti Convocati per commentare la vittoria dell'Inter ieri sera in Champions League contro il Barcellona e la prestazione tra i pali della porta nerazzurra di Onana. "Cosa è cambiato nell'Inter?Competizione diversa e meno pressione. Un atteggiamento tattico che ha ridato luce al trio difensivo. E un portiere che dà più sicurezza al reparto. Tredici gol presi in 8 gare in campionato. Due in 3 di Champions. Con Bayern e Barça, peraltro"