"Lautaro prima si spendeva molto meno per gli altri, era un finalizzatore e assisteva poco la squadra. Oggi è un leader completo per gli altri anche quando non fa gol. L'unico neo? Se l'Inter fa 19 gol e Lautaro ne fa 9 c'è un problema". Così Riccardo Trevisani a 'Pressing'.

"Rosa migliore? Insisto a dire di sì, l'Inter ha la rosa migliore del campionato. Però l'attacco è corto: le due alternative hanno entrambe 35 anni e in carriera si sono spesso fermati per infortuni, quindi ce ne avrai sempre tre perché uno tra Sanchez e Arnautovic ti mancherà sempre. Non fosse successo quello che è successo con Lukaku, sarebbe rimasto Dzeko che è molto più solido di Sanchez. Il cileno ti dà molte poche garanzie secondo me e lo ha dimostrato pure a Salerno".