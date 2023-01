Raggiunto dai microfoni di Cronache di spogliatoio, Riccardo Trevisani, telecronista oggi a Mediaset, famoso anche per aver commentato i due gol di Matias Vecino siglati in pieno recupero con l'Inter contro Lazio e Tottenham, ha ricordato la casualità dei due eventi, soffermandosi poi sulla seconda rete messa a segno in Champions League: "Con Lele (Adani al commento tecnico, ndr) ci eravamo detti finisce 1-0 con gol di Vecino al 90', quindi eravamo in un mood in cui questa cosa l'avevamo vista: doveva succedere. Prima del gol io gli chiedo: "Dici che la prende?". Lui: "Dici che la ri-prende". Quindi io sono andato a dire poi "la riprende Vecino" basandomi su quello che aveva detto lui e su quello che ci eravamo detti prima della partita.