Parlando in esclusiva per Sportitalia.com, l'ex difensore dell'Inter Paolo Tramezzani si sbilancia sul possibile destino delle squadre italiane in Champions League. Questo il suo pensiero a proposito dell'Inter: "Penso che quest’anno, abbiamo visto soprattutto nelle partite di coppa come sia una squadra che abbia dimostrato di avere più carattere e determinazione. Ha calciatori che in certe partite riescono a tirare fuori quel qualcosa in più con l’esperienza, che in questi palcoscenici, diventa fondamentale. Penso che tutte e tre le squadre alla fine passeranno il turno”.