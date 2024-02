Ospite di Radio Sportiva, Paolo Tramezzani ha parlato del derby d'Italia: "L'Inter ha dimostrato superiorità non solo nei confronti della diretta avversaria ma anche in quelli di tutte le altre squadre del campionato. L’ha fatto giocando una partita con grande esperienza, con grande consapevolezza e anche grande calma e tranquillità.

Nonostante non sia riuscita a chiudere la partita abbiamo visto anche come l’Inter sia migliorata. Nella gestione, nel rallentare il gioco, nel controllare di più la gara, nell’essere sempre brava e attenta nel coprire tutti gli spazi e ad essere sempre pericolosa e incisiva ogni volta che ha la possibilità di giocare in uscita un calcio più verticale", ha concluso.