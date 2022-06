Gol e assist per il nerazzurro Lucien Agoume nella semifinale del Torneo di Tolone tra la Francia Under 20 e il Messico Under 21. Il classe 2002, sceso in campo con la fascia da capitano, ha siglato il gol del momentaneo 2-0 con un destro dal limite dell'area di rigore e confenzionato l'assist per il 3-0. La partita è stata vinta 4-1 dai transalpini 3-1 che in finale se la vedranno con il Venezuela Under 23.

Il gol di Agoumé contro il Messico U20👇⚫️🔵#Inter pic.twitter.com/rLxLp3ygF3 — Inter Scout (@Inter_Scout) June 9, 2022