L'ex ct azzurro Arrigo Sacchi ha smentito nel giro di poche ore le parole riportate dall'agenzia ADNKronos, nelle quali avrebbe espresso la propria volontà di tornare ad allenare. Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, il tecnico di Fusignano fa ordine sulla questione: "Al calcio ho dato tutta la mia vita, ma adesso, a settantotto anni, come posso pensare di tornare in panchina? Non sono mica matto. È frutto di un equivoco - ha aggiunto - Ho semplicemente mandato un messaggio a Adriano Galliani nel quale gli ho detto che, se avesse bisogno di un aiuto per il Monza, io sarei disponibile. Ma non certo per fare l'allenatore. Io sono riconoscente a Galliani, come al presidente Silvio Berlusconi, per tutto quello che hanno fatto per me".

Niente colpi di scena all'orizzonte, quindi, per l'ex tecnico del Milan: "Assolutamente no. Ho tanti contatti con allenatori e dirigenti, il calcio lo vivo ancora, lo osservo, lo studio e ne scrivo per la Gazzetta. Pensate che spesso ricevo telefonate dal Brasile, dall'Argentina o dalla Spagna dove mi chiedono commenti su questa o su quella partita, giudizi su questo o su quel giocatore. Io sono 'malato' di calcio, lo sapete: ho dato tutto me stesso a questo sport e, se potessi, farei qualsiasi cosa per migliorarlo. Però, ve lo dico chiaramente, non ho proprio intenzione di sedermi di nuovo in panchina".