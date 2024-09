L'avvio sorprendente di stagione del Torino non fa fare voli pindarici a Paolo Vanoli, che riesce a rimanere razionale davanti all'altissima posizione di classifica della sua squadra: "Non guardo la classifica, la faccio guardare ai miei tifosi - ha detto oggi in conferenza il tecnico dei granata -. La parte più bella è ciò che stiamo dando: siamo umili, la strada è lunga. Dopo la Lazio avremo l'Inter per vedere a che livello siamo. Sono felice quando i tifosi sono felici, io devo guardare avanti perché il campionato non finisce domani".