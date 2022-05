In attesa di novità sul futuro di Bremer, il Torino ha già individuato sul mercato il futuro sostituto del centrale brasiliano, destinato a lasciare i granata con l'Inter in prima fila. Il Toro ha trovato il rimpiazzo ideale in Becir Omeragic, classe 2002 dello Zurigo. Davide Vagnati, ds del Torino, avrebbe già avviato i contatti per mettere le mani sul cartellino del giovane che vanta già 4 presenze nella nazionale elvetica e andrà in scadenza nel 2023. Omeragic è valutato intorno ai 6 milioni di euro e piace anche al Milan.