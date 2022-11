Manca sempre meno al fischio d’inizio del Mondiale di Qatar. A qualche giorno dal via, Transfermarkt pubblica la Top ten dei marcatori più prolifici nella storia del Mondiale. Al primo posto troviamo Thomas Muller con 10 gol in 16 partite, sul podio anche Suarez e Cristiano Ronaldo, entrambi con 7 reti segnate rispettivamente in 13 e 17 gare. In classifica compaiono anche Kane, Neymar, Messi, Perisic, Lukaku, Cavani e Mbappé. Il croato ex Inter oggi in forza agli Spurs, uno dei protagonisti dello scorso Mondiale in Russia, ha messo in gol ben 5 gol in 10 matches. Stesse cifre di Perisic per Big Rom, posizionato all’ottavo posto, sopra Cavani e Mbappé.