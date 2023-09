Damiano Tommasi, ex centrocampista di Verona e Roma oggi sindaco della città veneta, intervistato da 'Tutti Convocati' su Radio 24 parla del nuovo campionato italiano: "Si torna alla normalità dopo l'anno del Mondiale e nella normalità Inter, Milan e Juventus si giocano il campionato. Competere ad alti livelli per le altre deve prevedere annate eccezionali come quella dello scorso anno per il Napoli, incideranno molto le coppe".