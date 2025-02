Intervistato da Radio FirenzeViola, il doppio ex di Inter e Fiorentina Francesco Toldo ha detto la sua in merito all'errore arbitrale dal quale è scaturito il vantaggio nerazzurro nel match di lunedì sera: "Le immagini erano chiare, non penso che ci sia malafede assolutamente. Io ho fatto parte sia della Fiorentina che dell'Inter in epoche in cui il Var non c'era. Però i viola hanno fatto vedere di buono che con i cambi sono entrati giocatori che hanno dato una spinta maggiore. Ma l'Inter è una squadra difficile da superare, è difficile farle gol".

Sul banco degli imputati in casa viola, dopo una serie di partite straordinarie, c'è il portiere David De Gea per il mancato intervento in uscita sul colpo di testa vincente di Marko Arnautovic. Ma Toldo difende l'estremo spagnolo: "Bisogna sapere stare alle critiche. È giusto criticarlo, ma dal divano è più facile. Il portiere non si discute, è tranquillo e tecnicamente bravissimo. Se capita una sbavatura, va bene così".