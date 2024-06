Al via la nuova stagione associativa dei club di calcio e (anche) per gli Inter Club c'è una nuova opportunità di raccogliere le quote dei propri soci, facilmente e con un semplice click. Si tratta dell'app Together Price Expenses, che dal 2017 ha riscosso successo con la condivisione degli abbonamenti, con oltre 1 milione di utenti in Italia, e nella fattispecie ha deciso di ampliare i propri orizzonti e introdurre una soluzione per i club di calcio. I club di calcio avevano bisogno di una soluzione semplice per digitalizzare la raccolta delle quote dei soci. Organizzare un pullman per una trasferta, ad esempio, è spesso complicato: fino al giorno della partenza non si è mai sicuri del numero esatto di partecipanti, con il rischio che il club debba sostenere costi anticipati per chi poi non parteciperà. Lo stesso vale per le raccolte fondi per le coreografie, le cene, gli eventi e qualsiasi altra attività che richieda pagamenti tra i membri del club. Inoltre, la possibilità di incassare subito la quota associativa potrebbe far crescere significativamente un club, evitando ripensamenti dell'ultimo minuto da parte dei tifosi.

TP Expenses offre ai club di calcio la possibilità di ricevere pagamenti online e di raccogliere soldi in presenza trasformando il proprio cellulare in un POS, senza necessità di integrare codice o sottoscrivere abbonamenti o costi di attivazione. Questa caratteristica rende TP Expenses particolarmente attraente in un'era in cui i pagamenti con carta sono sempre più diffusi e richiesti. Inoltre la funzionalità di riconciliazione automatica promette di eliminare le complessità contabili e di garantire una gestione finanziaria trasparente e senza sforzo. Come funziona: Il funzionamento è semplice: il club di calcio si registra su Together Price Expenses e crea un conto virtuale, genera una “spesa” inserendo una breve descrizione, il numero massimo di partecipanti e la quota da pagare. Il sistema genera automaticamente un link personalizzato, al quale può essere associato un QR code. È sufficiente condividere il QR code o il link tramite email, nei gruppi WhatsApp o sul sito web del club. I soci possono utilizzare il link per effettuare il pagamento senza la necessità di registrarsi o scaricare l'applicazione. In pochi click è possibile inviare la propria quota scegliendo tra pagamento con carta, Apple Pay, Google Pay o Klarna.

Marco Taddei, CEO di Together Price, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di lanciare TP Expenses, una soluzione innovativa che risponde alle esigenze dei club di calcio. Il nostro obiettivo è facilitare la gestione finanziaria dei club, permettendo loro di concentrarsi sulla loro passione per il calcio".