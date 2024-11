Ibrahima Konaté ha caricato Marcus Thuram: "Marcus fa enormemente bene all'Inter, con la maglia della Francia è sicuramente meno efficace, ma rimane un grandissimo giocatore. L'efficienza in zona gol arriverà". E proprio a San Siro, nel suo stadio, Thuram vuole tornare a brillare con la maglia transalpina. Quale occasione migliore della Scala del Calcio, dunque? E' lo stadio teatro delle sue ottime prestazioni in nerazzurro, domani Deschamps dovrebbe dargli la chance di giocare titolare. E lui vuole colpire nel segno, trovando nuovamente quella pericolosità offensiva che l'aveva contraddistinto nell'avvio di stagione bruciante in zona gol.