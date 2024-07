Dopo che l'Inter ha imposto il suo stop alla trattativa, Tanner Tessmann può diventare un'idea per il Parma? A questa domanda risponde per Sky Sport il direttore sportivo del club emiliano Mauro Pederzoli: "Siamo arrivati in Serie A con giovani promettenti in un gruppo che stiamo integrando. Il mercato è ancora lungo, siamo attenti e prendiamo in considerazione varie ipotesi. Non stravolgeremo la squadra ma faremo qualcosa sicuramente sul fronte offensivo, poi vedremo se fare altro in relazione ad eventuali uscite".