Il calcio non è tutto e Hakan Calhanoglu, il giorno dopo l'ennesima rivincita sul campo contro il Milan, condivide il proprio cordoglio per la tragedia che ha colpito la Turchia, il suo paese, al confine con la Siria. Un terremoto che ha provocato quasi 1.350 vittime. "Misericordia a coloro che sono morti nel terremoto che ha avuto luogo a Kahramanmaraş e che è stato avvertito in molte città, e una pronta guarigione ai feriti. Mi auguro che riusciremo a superare questi giorni dolorosi con il minimo di perdite e danni. Grazie alla nostra nazione".