Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Soccermagazine, l'ex presidente della FIGC Carlo Tavecchio ha parlato dei grandi obiettivi a cui devono ambire anche in campo europeo Inter e Juventus, avversarie domani sera all'Allianz Stadium: "Bisogna fare una premessa di ordine economico. Il futuro è imminente, ci riserverà qualcosa. Il principio di controllare la liquidità aziendale è passato in federazione e i dati al 31 marzo credo che metteranno in evidenza situazioni particolari. Per raggiungere gli obiettivi importanti le stesse Inter e Juventus devono investire e procurarsi giocatori all’altezza di quelli della Premier, dei francesi, dei tedeschi. Credo che il nostro calcio non potrà più permettersi in futuro di avere bilanci con perdite di 250 milioni all’anno. Perché non ci saranno integrazioni da parte dei soci, in quanto l’economia sarà molto disperata. Quindi io credo che non ci sarà un grande sviluppo dal punto di vista dei risultati delle nostre società".