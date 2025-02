"Un fulmine a ciel sereno", il risultato del Franchi di giovedì scorso tra Fiorentina e Inter secondo Marco Tardelli che a La Stampa parla di verdetto finale "impensabile anche per come i numeri raccontano la partita. La superiorità è netta. Possesso palla, precisione di passaggi, passaggi, calci d’angolo, insomma percentuali che lasciano pensare ad una vittoria della solita bella Inter" ha detto l'ex interista al quotidiano torinese, dove ha spiegato cosa è mancato ai nerazzurri: "Una cosa che i numeri non ti fanno capire e che i tifosi spesso non riescono a comprendere, come possa accadere a dei professionisti. È venuta meno la concentrazione, la determinazione, è subentrata la stanchezza mentale, ma non perché non sei un professionista, ma solo perché sei un uomo. Un uomo, che cerca sempre di dare il massimo, per soddisfare le esigenze del tifoso che pretende giustamente, solo la vittoria".

Poi sulla disamina della partita aggiunge:

"Un uomo che entra in campo per spaccare il mondo, che si sente invulnerabile, ed invece si accorge subito dopo pochi minuti che in quel momento non è così. Cerca di cambiare, di rimettersi in carreggiata, ma sbanda ancora, peggiorando la situazione. Cerca il compagno e non lo trova, non lo sente. Questo ogni tanto accade a chi è sempre sotto pressione, a chi deve dimostrare di essere sempre un Superman. Giocando tante partite diventa sempre più difficile sostenere lo stress fisico e mentale di conseguenza quella che è accaduto ai nerazzurri contro la Fiorentina è nella normalità. Ma non è nella normalità attaccare questa squadra per una sconfitta fra l’altro contro un’ottima squadra sicuramente più in salute fisicamente".