Alessio Tacchinardi, ex centrocampista bianconero, si è concesso ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per parlare della finale di Coppa Italia in programma questa sera all'Olimpico tra Juventus e Inter.

"Una vittoria della Coppa Italia salverebbe la stagione bianconera, azzoppata dall’addio di Ronaldo, anche se non cancellerebbe gli alert che si sono accesi in stagione. Una sconfitta innescherebbe invece un segnale di allerta massima - le sue parole -. La sensazione è che l’Inter dopo la vittoria in campionato sulla Juve abbia ritrovato energie e fiducia e non darei grande peso al passo falso col Bologna. Storia invertita invece per i bianconeri, usciti dal campo sconfitti pur avendo giocato meglio dell’Inter: da quel match in poi hanno rallentato. L'Inter mi pare sia meglio, ma questo non conta nulla in una finale. Mai come stavolta mi sembra una finale apertissima e la fatidica frase ‘in una gara secca può succedere di tutto’ calzante. Ma se posso azzardare, darei alla Juve il 51% delle possibilità di vittoria".