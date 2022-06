Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Alessio Tacchinardi parla così della situazione di Paulo Dybala: "Non so cosa sta accadendo. Non mi ha mai dato Dybala l'impressione di avere un enorme carisma. Era forte sul campo almeno fino a tre anni fa. Negli ultimi anni non è più a quel livello. Non dico che è sopravvalutato ma che fisicamente ora sta facendo fatica. Mi aspetto un Dybala come questo all'Inter, non me lo aspetto che torni quello di tre anni fa. Come inquadrarlo tatticamente? Gli piace partire da destra ma poi vuole girare sul campo. Se è al top in un 3-5-2 deve giocare dietro al punta e girare dove vuole. Nel 4-3-3 non lo puoi mettere a destra, ha il suo passo e deve scegliere lui la posizione. I gol li fa tutti vicino all'area perché ha qualità e freddezza. Io lo metterei a galleggiare dietro la punta, ma deve tornare a essere più dinamico. Nel Milan ci potrebbe stare al posto di un Kessiè che era molto avanzato".