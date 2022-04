Alessio Tacchinardi risponde alla Gazzetta dello Sport su come il ko dell'Inter contro il Bologna potrà cambiare gli equilibri di un campionato ancora apertissimo. Alla luce dell'insuccesso dei nerazzurri al Dall'Ara, la Juventus può mettere anche l’Inter e dunque il secondo posto nel mirino?

“Dipenderà da come l’Inter riuscirà a gestire il contraccolpo psicologico dopo la sconfitta. Domenica va a Udine, e sarà una gara molto delicata, soprattutto se Handanovic non ce la dovesse fare e dunque ci fosse Radu in porta. Ma l’harakiri dell’Inter in ogni caso non basterebbe: la Juve deve fare di più almeno per non alimentare altri rimpianti. Con Bologna e Sassuolo a fatica se l’è cavata in extremis, ma la squadra deve fare di più sul piano della prestazione e delle occasioni da rete. Va bene essere cinici, ma il rischio nel galleggiare sempre sul filo del rasoio è molto alto”.