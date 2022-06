Intervenuto al quotidiano polacco Przegld Sportowy, il portiere della Juventus Wojciech Szczesny, ha parlato delle ultime due stagioni in bianconero, a secco di trofei o quasi. "I due anni senza Scudetto in Italia? Prima o poi doveva finire... Dopo 9 anni di vittorie c'è stato un ricambio generazionale dei giocatori. Cambiare costa sempre qualcosa. Credo comunque che Pirlo e Allegri abbiano fatto un ottimo lavoro arrivando alla qualificazione in Champions".