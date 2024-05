L'ex centrocampista del Milan Rodney Strasser rimprovera i rossoneri ai microfoni di MilanNews.it: "La squadra che ho visto quest'anno è un po' così così. Per come la vedo io potevano fare di più del secondo posto. E poi non è accettabile perdere sei derby di fila, farsi alzare la coppa in faccia dall'Inter è troppo. Mi ha dato fastidio anche vedere certi derby persi in malo modo".