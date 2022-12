La Repubblica di oggi rivela un'altra intercettazione sull'inchiesta stipendi legata alla Juventus, stavolta riguardante una conversazione tra Danilo e i PM: "Non ci abbiamo messo molto a decidere, eravamo durante il lockdown e io ero rimasto in Italia. Poi sono andato in Brasile. Ero stato l'ultimo a rientrare in Italia insieme a Higuain e penso di essere stato l'ultimo a firmare. In una sala della Continassa, ricordo di aver firmato tre copie dello stesso documento che rispecchiava l'accordo: rinunciavo a un mese di stipendio e tre venivano rimandati alla stagione successiva".