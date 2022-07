Un tabù storico potrebbe definitivamente cadere in questa stagione: gli arbitri parleranno dopo le partite e ci potrebbe essere anche la possibilità di ascoltare gli audio dei dialoghi tra il direttore di gara e la sala Var delle gare di Serie A. A godere dell'esclusiva dovrebbe essere la trasmissione '90° Minuto', curata da Alessandro Antinelli e condotto da Marco Lollobrigida, con la partecipazione di Marco Tardelli e Daniele Adani come opinionisti. La rivelazione è del quotidiano Il Messaggero che sottolinea come per ora si tratti di un primo approccio e che l’idea sia in fase di sperimentazione.