Mentre al Dall'Ara matura una dolorosa sconfitta per l'Inter, a Bergamo Atalanta e Torino danno vita a un divertente 4-4, con i padroni di casa che evitano la sconfitta in rimonta. Antonio Sanabria porta avanti dopo 4 minuti gli ospiti, ma la squadra di Gian Piero Gasperini reagisce e la ribalta con Luis Muriel (rigore al 17') e Marten De Roon al 23'. Il Torino reagisce e pareggia al 36' con un altro penalty firmato Sasa Lukic. Nella ripresa i granata scappano via con un altro penalty di Lukic e un autogol di Remo Freuler tra il 63' e il 67'. Partita finita? Macché: Mario Pasalic al 78' e il quarto rigore del match, ancora firmato da Muriel, stabiliscono il 4-4 conclusivo.