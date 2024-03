Nel corso della conferenza stampa di Coverciano, Luciano Spalletti, ct della Nazionale, parla dell'assenza dai convocati di Bryan Cristante: "Aveva bisogno di fare delle cure intense alla schiena, lo aspetta da tanto. E non vogliamo distruggere i calciatori ai club, ma vogliamo collaborare con loro. Altrimenti sarebbe stato tra i convocati".

Il tecnico di Certaldo svela poi di aver pensato anche a portare in squadra i giovani che tanto bene stanno facendo col Bologna: "Anche Mirko Calafiori sarebbe stato con noi se non fosse con l’U21, ma non andiamo a farci la guerra come club Italia. L’U21 ha due partite di qualificazione, io che faccio? Vado ad indebolire la squadra, con tutti i calciatori che ho a disposizione? Carmine Nunziata fa parte del nostro staff, abbiamo possibilità di vederlo e valutarlo, è come se giocasse con noi. Probabilmente lo stesso discorso vale per Giovanni Fabbian. Si è infortunato Gianluca Gaetano, probabilmente lo avrei portato per vederlo. Ma ci sono anche Gnonto e Casadei con l’U21”.