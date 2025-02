Roberto Sosa è intervenuto sulle frequenze di Sky Sport, parlando dell'Inter in ottica campionato, ma facendo anche una riflessione sulle prospettive europee: "L’aspetto emozionale credo sia fondamentale, a volte viene trascurata la stanchezza. L’Inter ha un organico importante, credo che lunedì sera non sbaglierà la partita dal punto di vista dell’approccio alla gara. Inzaghi e Lautaro si faranno sentire. Questa squadra può dire la sua anche in Champions", ha detto.