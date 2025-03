Stefano Sorrentino, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Il rigore parato da Meret? Mi fa piacere per lui, l'ho sempre difeso. È un ragazzo che merita, sta facendo molto bene e non mi stupisce la prestazione di ieri. Il rigore di ieri è stato più parato che sbagliato" ha detto prima di parlare ancora sulla lotta Scudetto.

Sullo scudetto:

"Il Napoli ha tantissime possibilità di vincere perché l'Inter avrà un mese terribile da affrontare. Con Conte che è il numero uno in certe situazioni il Napoli può vincere lo scudetto, anzi secondo me lo scudetto lo vincerà proprio il Napoli".

Su Sommer:

"Ha fatto una parata incredibile su Lucca che è l'attaccante italiano più in forma del momento".