Chiacchierata dai toni informali quella di questo pomeriggio tra Inter TV e i tre nerazzurri di Simone Inzaghi presenti sul palco della Nike HQ di piazza Gae Aulenti per la presentazione delle nuove divise della stagione 2022/23. Conversazione resa ancora più goliardica dal solito simpaticone Nicolò Barella che non smette mai di scherzare. "Cosa suggeriresti ai ragazzini che sognano di diventare come Lautaro Martinez?" chiede la collega di Inter TV al centrocampista sardo che con la classica ironia che lo contraddistingue risponde prontamente: "Di non farlo". Battuta che, come da copione, fa sorridere tutti i presenti, Lukaku compreso che però replica immediatamente difendendo il compagno di reparto: "Domani sei morto" scherza con altrettanta ironia il belga.