Nel lungo discorso tenuto a margine della rielezione di Gabriele Gravina quale presidente della FIGC, Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, ribadisce l'importanza del massimo campionato per tutto il sistema calcio: "La Serie A è consapevole che essa non è solo la competizione sportiva cuore pulsante del calcio nazionale e vetrina alla quale i giovani talenti sognano di arrivare, ma è anche una grande e straordinaria industria che genera posti di lavoro, investimenti e opportunità in tutto il Paese con ricadute economiche del nostro successo che si estendono ben oltre i confini del calcio e che si spalmano su tutto il sistema Paese. È la Serie A che attira l'attenzione di milioni di tifosi, dei media e degli sponsor, e che garantisce una visibilità internazionale all’intero movimento. Con questo voglio dire che il rafforzamento della Serie A è essenziale per garantire la sostenibilità e la crescita di tutto il calcio italiano. Il nostro impegno è quindi, quello di fare in modo che la Serie A continui a crescere per essere la locomotiva di questo sistema, capace di ispirare nuove generazioni, attrarre talenti globali e consolidare il nostro calcio come uno dei grandi attori del panorama mondiale".

Simonelli presenta poi le questioni cruciali per il futuro del movimento: "Tra le sfide che dovremo affrontare insieme la prima riguarda sicuramente la valorizzazione, lo sviluppo e la protezione dei settori giovanili. Altro tema cruciale riguarda i nuovi stadi: il nostro calcio ha bisogno di impianti moderni, funzionali e all’altezza delle aspettative di tifosi e degli sponsor. La Serie A auspica la presenza di un Commissario con pieni poteri, ma anche qui serve muoversi con compattezza tra Club e Federazione, tutti per il comune obiettivo di ammodernare gli stadi e costruirne nuovi all’avanguardia. Altri i temi programmatici su cui dovremo far convergere le nostre forze sono: l’aumento delle risorse, i rapporti col Governo, le riforme legislative, le questioni legate al betting". Nella chiosa, c'è l'augurio di buon lavoro ai consiglieri federali in quota Serie A come Beppe Marotta: "Sono certo che, con l’aiuto e il lavoro di tutti , riusciremo a tracciare insieme un percorso positivo per il futuro del calcio italiano".