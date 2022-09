Andriy Shevchenko, intervistato da Milan TV per parlare di quelle che sono state le iniziative di Fondazione Milan per sostenere la sua Ucraina con il progetto 'AC Milan for Peace', ha anche risposto a proposito del calcio italiano in generale e della lotta scudetto che è stata lo scorso anno e che sarà. "Il calcio italiano è in crescita: c'è più competizione interna, il livello di atletismo e di intensità si è alzato tanto e si vedono tante belle partite. Ci sono tante squadre da Scudetto" ha detto.