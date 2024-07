Lega Serie A ha indetto per venerdì 26 luglio una nuova assemblea in videoconferenza. Diversi i temi all'ordine del giorno, su tutti la questione dei diritti tv internazionali e la decisione su quelli per il campionato Primavera.

Questo l'ordine del giorno completo:

1. Verifica poteri.

2. Temi federali.

3. DIRITTI AV Internazionali stagioni 2024/2025 e seguenti.

4. DIRITTI AV Nazionali stagioni 2024/2025 e ss.: esito trattative private competizioni Primavera.

5. Diritto d’archivio corrente: esame della richiesta ricevuta dalle società e determinazioni in merito.

6. Varie ed eventuali