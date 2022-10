Si chiama 'Operazione Brunelleschi' ed è il piano che il fondo Searchlight sta costruendo per l'ingresso nella proprietà della Serie A. Ne parla quest'oggi il quotidiano MF - Milano Finanza , spiegando che il progetto prevede due pilastri: il primo è un investimento diretto fino a 2 miliardi nella nuova Media Company "in cambio di una partecipazione proporzionale ai risultati finanziari della Lega, in linea con gli standard di mercato", nonché a fronte di non meglio precisati poteri di governance. Le risorse fresche andrebbero a sostenere la costruzione di stadi di proprietà, lo sviluppo delle competenze commerciali e altre iniziative volte a ridurre il divario economico con gli altri campionati.

La seconda colonna portante consiste in una garanzia da 2,7 miliardi sui ricavi futuri della Serie A: per il triennio 2024-2027 Searchlight assicurerebbe ai club un incasso minimo in linea con gli attuali introiti annuali dai diritti tv domestici (910 milioni di euro). Questa polizza scatterebbe però solo a condizione che la Serie A decida di lanciare il canale di Lega, possibilità disciplinata dalle nuove linee-guida per la vendita delle immagini e attivabile qualora le offerte delle emittenti non siano considerate adeguate dai club. Searchlight sostiene che mancano certezze sia per quel che concerne gli attuali broadcaster sia per eventuali nuovi ingressi come Amazon ed Apple, col rischio che il divario tra la Serie A e i migliori tornei si ampli. Da qui la necessità di trovare un partner finanziario che consenta di investire sulle infrastrutture, accompagni la fase di startup del canale e altri sviluppi. Il fondo mette a disposizione dei club l’esperienza di tre manager: l’ex YouTube Stephen Nuttall e i due ex Sky Davide Tesoro-Tess e Luca Sanfilippo.