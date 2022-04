Francesco Fimmanò, avvocato della Salernitana, è intervenuto sulle frequenze di Radio Alfa per parlare dei recuperi di alcune partite di Serie A che ancora devono essere fissati in seguito ai diversi ricorsi presentate dalle società interessate.

"Non ci aspettavamo il ricorso dell'Udinese, suppongo sia stato fatto per questioni legate ai tempi delle partite - le sue parole -. Probabilmente le partite si svolgeranno nella seconda e nella terza settimana di maggio. Non c'è fretta"