Una sorpresa per qualcuno, una conferma per altri. La sostanza non cambia: il mese d'agosto ha visto brillare la stellina georgiana del Napoli Khvicha Kvaratskhelia , subito decisivo in Serie A con due gol e un assist. Il classe 2001 si è aggiudicato il premio dell' Associazione Italiana Calciatori come miglior giocatore del mese di agosto. Kvaratskhelia è stato preferito a Milinkovic-Savic (Lazio) e Kalulu (Milan).

Di seguito la spiegazione attraverso il comunicato dell'Aic: "Nelle sue prime partite in Serie A Khvicha Kvaratskhelia ha messo in mostra tutto il suo repertorio, fatto di dribbling stretti e conduzioni palla al piede potenti e veloci, che valorizza negli ultimi venti metri di campo andando al cross, o al tiro, con entrambi i piedi. Ha segnato finora tre gol: uno di testa, uno di destro da fuori area e uno di sinistro; ha realizzato un assist con un filtrante per Zielinski. Più in generale, ogni volta che ha avuto la palla tra i piedi ha provato a fare qualcosa di importante. Ha mostrato anche i propri limiti, quando è stato marcato con grande aggressività da Dodo, nella partita con la Fiorentina, e quando gli spazi in cui era andato infilarsi erano troppo stretti per passarci con la palla. Ma il suo impatto sulla Serie A è stato innegabilmente positivo, al punto che i suoi colleghi iscritti all’AIC lo hanno votato come Giocatore del Mese delle tre giornate giocate interamente ad agosto (la votazione è stata fatta prima della partita con il Lecce), con il 67% delle preferenze rispetto a Sergej Milinkovic-Savic (autore di una partita fenomenale con l’Inter), Kalulu (anche lui in grande forma) e un’altra bella sorpresa del campionato, Nemanja Radonjic (che ha già fatto dimenticare Brekalo ai tifosi del Toro)".