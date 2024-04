La presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica Federica Cappelletti ha parlato della tematica riforme: "Al momento della mia elezione, avevo chiesto autonomia non solo gestionale ma anche amministrativa e di governance, tutte caratteristiche che corrispondono alla Divisione di vertice del calcio femminile, una realtà in lenta ma costante crescita. Il passaggio dal dilettantismo al professionismo è stato un evento storico epocale, di grande dignità per le donne che hanno visto riconosciuti tanti diritti e sono state inquadrate come lavoratrici dipendenti grazie alla sensibilità della federazione e all’impulso del decreto Nannicini, emendamento alla Legge di Bilancio 2020".