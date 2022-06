La Lega di Serie A ha convocato un’Assemblea per il prossimo giovedì 30 giugno, un appuntamento in cui verrano discussi diversi temi all'ordine del giorno, tra i quali il calcio femminile, gli accordi collettivi, la media company, i diritti tv per quanto concerne l’area Mena ma anche le strategie per i diritti tv del triennio 2024-27. Inoltre, verrà approfondito anche i dossier della sponsorizzazione per la Coppa Italia delle prossime due stagioni (2022-23 e 2023-24), del paracadute per la serie B e dell’attività della sede della Lega a New York.